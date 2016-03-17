Эксперты оценили возможность введения ЕС санкций против фигурантов "списка Савченко" во главе с Путиным

Депутат Европарламента, лидер Партии Зеленых Ребекка Хармс убеждена, что ЕС должен настаивать на том, чтобы Надежда Савченко, а также все те из Украины, кого незаконно удерживают в России в качестве политических заключенных, были освобождены.

"Эти случаи являются очередной демонстрацией активного вмешательства Кремля в ситуацию в Украине. Минские соглашения предусматривают обмен пленными. Не имеет значения, где необходимо их выполнять – на Донбассе, в Москве или в Сибири", - сказала она.

По мнению евродепутата, персональные санкции против официальных лиц РФ могут дополнить более общие санкции и коснуться людей, непосредственно причастных к нарушению прав человека и политически мотивированному правосудию.

"Вероятность введения таких санкций не очень велика. Для их введения на уровне ЕС нам необходимо единогласное решение министров иностранных дел, которое должно затем стать обязательным для исполнения во всех странах-членах. Учитывая позицию некоторых из стран-членов, которые поддают сомнению даже действующие персональные и экономические санкции, которыми ЕС отреагировал на аннексию Крыма и на войну на Донбассе, то, что это произойдет - маловероятно. Тем не менее, важно поддерживать давление на страны-члены. В прошлом мы уже видели, что такие санкции вводили отдельные страны. В деле Литвиненко так поступила Великобритания. Это должно быть примером для других", - считает Хармс.

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Депутат Европарламента Пятрас Аустрявичюс считает, что моральной обязанностью ЕС защищать Надежду Савченко, и уверен, что единственный способ, которым можно влиять на руководство и судебную систему России – это распространить на них санкции. "Однако реальность такова, что по другую сторону – российская власть, которая решила - причем, на самом высочайшем уровне - провести свой "показательный суд". Путину явно не доставляет удовольствия наблюдать, как Надежда Савченко становится символом борьбы Украины за свободу и достоинство, и теперь, похоже, он решил публично унизить ее", - сказал он.

При этом Аустрявичус отметил, что у Европейского Союза есть больше рычагов влияния на ситуацию, чем у Украины. "В этой логике я инициировал публичное обращение членов Европейского Парламента к Госпоже Могерини и Совету по иностранным делам ЕС с просьбой о введении санкций против лиц, перечисленных в "списке Савченко". Я считаю моральной обязанностью ЕС защищать Надежду, и единственный способ, которым можно влиять на руководство и судебную систему России – это распространить на них санкции. Эти лица должны быть лишены привилегии посещать Европу или использовать наши банковские системы для своих грязных, коррупционных денег. Случай Надежды Савченко – это реальное отражение того, какими криминальными и коррумпированными стали руководство и судебная система России в последние годы. И если это случилось по вине Путина, то почему бы ему не оказаться в санкционном списке и самому?", - полагает евродепутат.

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Народный депутат от политической партии Всеукраинское объединение "Батьківщина" Елена Кондратюк полагает, что украинские политики прилагают максимум усилий для того, чтобы освободить Надежду Савченко.

"Мы писали официальные письма всем лидерам стран мира с требованием публично выступить в поддержку Надежды. Публично выступили Хиллари Клинтон, Фредерика Могерини. Ожидаем выступления канцлера Германии", - сказала народный депутат.

При этом она отметила, что "список Савченко", составленный по инициативе группы украинских парламентариев, отличается от своего прототипа "списка Магнитского" наличием в качестве первого номера Владимира Путина. "И это означает, что Европе буде очень сложно его единогласно принять", - считает Кондратюк.

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Украинский блогер Вадим Фульмахт высказал мнение, что наиболее вероятный исход данного дела – это большой размен с участием российских военных преступников и украинских заложников вроде Савченко и Сенцова. "В суде Надю признают виновной, но затем Путин ее помилует и продемонстрирует "жест доброй воли" - это вполне вероятно. Хотя Кремль может в качестве условия освобождения потребовать от Украины пойти на уступки ЛДНР, а это неприемлемо. Нельзя исключать и самый трагический вариант. На милосердие российской власти никто не надеется. Для Кремля уступка - это признак слабости, это россиянами очень плохо воспринимается".

Вадим Фульмахт считает, что новые санкции против официальных лиц российского государства в связи с делом Савченко глобально ситуацию не изменят. "Санкций против Путина, разумеется, пока не будет. Политики не хотят ограничивать себе пространство для маневра и переговоров. Запад не хочет позволить России сорваться, поэтому ее "ведут" мягко. Для Запада медленное угасание путинской России - идеальный вариант. Потому и расследование по сбитому боингу mh17 развивается так медленно - обвинить Россию легко, а что делать дальше? Воевать никто не хочет. Пока Россия обладает правом вето в Совбезе ООН и обладает ядерным оружием, должно случиться что-то совершенно катастрофическое, чтобы против ее президента были введены реальные санкции".

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Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник уверен, что новые санкции против официальных лиц российского государства необходимы, хотя и не повлияют на ситуацию существенно. "Если это преступление российской власти оставить без реакции, то тем самым будет выдан еще один карт-бланш режиму Путина", - сказал он.

При этом Алексей Мельник не верит в то, что санкционный "список Савченко", где первым номером выступает президент России, может быть принят Евросоюзом. "Сегодня, к сожалению, все еще придерживаются совершенно ошибочной установки: не провоцировать Путина".