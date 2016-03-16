Президент Словакии призвал российские власти освободить Савченко

Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Более 600 дней депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко находится в российской тюрьме. Ее похитили с территории Украины и подвергли судебному процессу в нарушение норм международного права, принципов прав человека и принципов гуманности. Ее содержание в России также нарушает Минские соглашения, направленные на мирное урегулирование конфликта в восточной части Украины", - говорится в сообщении.

Словацкий президент отметил, что здоровье Савченко ухудшается, и в эти дни она борется за свою жизнь, но ее личная храбрость никого не может оставить равнодушным.

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"Я убежден, что Савченко должны немедленно освободить. Для того, чтобы она могла вернуться в Украину, к своей семье и своим близким", - подчеркнул президент Словакии.

Напомним, освободить украинскую летчицу Надежду Савченко требуют от России более 20 министерств иностранных дел мира.