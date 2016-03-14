Глава МИД: Чехия выступает за введение санкций против всех причастных к делу Савченко

Об этом заявил министр иностранных дел страны Любомир Заоралек в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС, пишет Европейская правда со ссылкой на Ceske Noviny.

"Я готов поддержать любые предложения, потому что было бы хорошо, если бы мы могли сделать больше, чем просто говорить об этом", - подчеркнул он.

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По словам Заоралека, дело Савченко является "возмутительным и сфабрикованным".

Чешский министр подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы не позволить украинской летчице умереть в тюрьме.