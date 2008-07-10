Ливия отдаст Газпрому месторождения, предназначавшиеся Нафтогазу?

Ливия может отдать «Газпрому» для разработки месторождения нефти и газа, ранее предназначавшиеся НАК "Нафтогаз Украины".

Как пишет газета «Коммерсант-Украина», 9 июля в «Газпроме» сообщили, что обсуждается возможность закупки всего газа и нефти, добываемого государственной ливийской компанией National Oil Company (NOC), а также создания с ней СП по переработке нефти.

Газета отмечает, что тем самым "Газпром" пытается взять под контроль весь экспорт одного из крупнейших по запасам нефти участника ОПЕК, что, по мнению экспертов, полностью лишит Украину возможности добывать нефть и газ в этой стране.

Также сообщается, что вчера глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР обсудил с ливийским лидером Муамаром КАДДАФИ возможность "развития взаимовыгодного долгосрочного партнерства" между "Газпромом" и Ливией. В частности, А.МИЛЛЕР предложил "покупать в перспективе все объемы газа, нефти и сжиженного природного газа, предназначенные для экспорта из Ливии, по конкурентным ценам". В "Газпроме" утверждают, что предложения оценены положительно и стороны договорились начать предметные переговоры уже в июле.

Как сообщил «Коммерсанту» высокопоставленный источник в Минтопэнерго, в ходе вчерашних переговоров "Газпрому" также были предложены три из четырех нефтегазовых полей, о разработке которых ранее договорился "Нафтогаз". Соглашение о разделе продукции (СРП) НАК "Нафтогаз Украины" и National Oil Corporation of Libya предполагает разработку блоков, площадь которых превышает 200 тыс. кв. км, а прогнозные ресурсы составляют около 110 млн тонн нефти и 30 млрд. кубометров природного газа. Минимальный объем инвестиций "Нафтогаза" в поисково-разведочные работы в Ливии по условиям СРП должен был составить 57,5 млн. долл., однако "Нафтогаз" смог вложить лишь 16 млн. долл., а с начала этого года разработка месторождений вообще прекратилась. Соглашение было заключено еще 10 октября 2004 года, но до сих пор не ратифицировано правительством Ливии. В "Нафтогазе" и "Газпроме" отказались комментировать ситуацию.

Генеральный директор газотрейдинговой компании "Олгаз-инвест" Юрий КОРОВИН уверен, что НАК "Нафтогаз Украины" не сможет возобновить добычу газа в Ливии. "Ливийский контракт был самым крупным проектом «Нафтогаза» по добыче нефти и газа за рубежом. Его реализация позволила бы на 20% сократить зависимость от поставок газа и нефти из России. Теперь Украина фактически лишилась возможности добывать нефть и газ в этой стране", - соглашается член Комитета Верховной Рады по ТЭК Олег ЗАРУБИНСКИЙ.