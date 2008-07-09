Итальянский партнер Газпрома будет продавать газ... России

Итальянская энергетическая компания Eni подписала с ОАО "ТГК-9" контракт на поставку природного газа, став, таким образом, первой европейской компанией, которая будет экспортировать газ на российский рынок. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте Eni.

Согласно договору между "дочкой" Eni - Eni Energhia - и ТГК-9, до 2010 года итальянская компания должна поставить российской стороне 350 миллионов кубометров газа. В 2011 году Eni планирует экспортировать в Россию 900 миллионов кубометров газа. О цене, по которой Eni будет продавать газ в Россию, не говорится.

Eni является партнером российской газовой монополии "Газпром" по проекту газопровода "Южный поток", который свяжет Россию и Италию через дно Черного моря. Строительство газопровода начнется в 2008 или 2009 году, а поставки газа по "Южному потоку" запланированы на 2013 год. Кроме того, в конце июня стало известно, что фирма Saipem, на 43 процента принадлежащая Eni, получила контракт на прокладку газопровода Nord Stream ("Северный поток"), который свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря.

Лента.ру