В больнице скончался мужчина, получивший ранения во время стрельбы в Мукачево

Об этом сообщает Мukachevo.net.

31-летний житель Мукачево умер в 21:35.

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Как сообщал УНИАН, ранее в микрорайоне «Пентагон», неподалеку от школы №16,произошли разборки со стрельбой и взрывами. По предварительной информации, перестрелка произошла между группой молодых людей на авто и местным жителем. Первые были с оружием, второй – с взрывчаткой. Второй с пулевым ранением госпитализирован в больницу. Молодые люди скрылись с места стрельбы на авто.

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Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на убийство). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.