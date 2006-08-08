За неделю больше всего подорожал А-76, меньше всего - дизтопливо

С 31 июля по 7 августа 2006 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,73-5,47% (в среднем - на 3,4%).

По данным НТЦ "Психея", составляющей Информационную Систему реального времени "RealТЭК", наибольшую динамику роста демонстрирует самый "социальный" бензин – А-76, который за неделю подорожал на 5,47%, или на 0,20 грн./литр – до 3,81 грн./литр. Бензины А-92, А-95 и А-98 за неделю подорожали в среднем на 15 коп за литр, до 4,15 грн./литр, 4,43 грн./литр и 5,00 грн./литр, соответственно.

Дизельное топливо подорожало меньше всего – за прошедшую неделю подорожало всего на 7 коп./литр – до 4,03 грн./литр.

Как сообщал УНИАН, с 24 по 31 июля 2006 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,59-3,44%.

На сегодня два (Херсонский и Одесский) из шести украинских нефтеперерабатывающих заводов находятся на реконструкции.