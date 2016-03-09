Украина расценивает перенос в России даты вынесения приговора Савченко как сознательную расправу над ней - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины в связи с очередным противоправным решением российского суда по делу Савченко.

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Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с затягиванием судебного дела в отношении гражданки Украины Савченко и преднамеренным созданием обстоятельств, которые представляют смертельную угрозу ее жизни.

«Перенос даты вынесения приговора Надежде Савченко на 21 марта и отказ в праве посетить ее украинским консулам, медикам и родным, которые специально прибыли в Россию, расцениваем как сознательную и циничную расправу над Надеждой Савченко, которая благодаря своей несокрушимой воле и силе духа стала символом противодействия российской агрессии против Украины», - отмечается в заявлении.

«Глубокую тревогу вызывает беспрецедентное игнорирование российской стороной статуса Надежды Савченко как члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая пользуется соответствующим иммунитетом», - отмечают в МИД.

«Еще раз призываем международное сообщество продолжить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию для защиты жизни Надежды Савченко и ее немедленного освобождения и возвращения в Украину», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 9 марта российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта. Летчица заявила, что будет продолжать сухую голодовку, начатую 4 марта, поскольку она требовала от российского «правосудия» объявления приговора в течение семи дней.

Вместе с тем состояние здоровья Савченко резко ухудшилось.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем принудительно переправили в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательства невиновности Савченко.