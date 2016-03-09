Франция призывает Россию освободить незаконно удерживаемую Савченко

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Франции, размещенном на его сайте.

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«Наша позиция хорошо известна: мы просим Россию больше не удерживать людей, которые были неправомерно задержаны, особенно Надежду Савченко, чье здоровье вызывает тревогу», - отмечается в заявлении.

«В целом мы призываем все стороны добиваться освобождения заключенных в соответствии с согласованным в Минске принципом «всех на всех», - добавляют в МИД Франции.

Как сообщал УНИАН, 9 марта российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта. Летчица заявила, что будет продолжать сухую голодовку, начатую 4 марта, поскольку она требовала от российского «правосудия» оглашения приговора в течение семи дней.

Вместе с тем состояние здоровья Савченко резко ухудшилось.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательства невиновности Савченко.