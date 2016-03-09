У Счастья задержали боевика из России, воевавшего за "ЛНР" в обмен на снятие 4 судимостей (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, задержанный Владислав Кондалов по прозвищу «Самара» зарегистрированный в городе Новокуйбышевск (Самарская область России), имеет 4 судимости и 16 лет заключения.

В сентябре 2014 года он согласился на предложение российских правоохранительных органов присоединиться к незаконным вооруженным формированиям террористов на востоке Украины в обмен на чистые документы без соответствующих отметок об уголовном прошлом и 15 тысяч долларов.

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За участие в боевых действиях против украинских подразделений террористы наградили российского наемника фейковою медалью «За Дебальцево» и памятным знаком «Участник боевых действий».

Не получив денег, боевик разочаровался в «Новороссии» и ее лидерах, оставил свое бандформирование и сдался в плен украинским военным.

По словам самого Кондалова, живым его в Россию уже «не пустят».

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для открытия уголовного производства по ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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