В Киеве посольство РФ забросали флаконами с йодом, к зданию прибыли бойцы Нацгвардии

Как сообщает 112.ua, сейчас под диппредставительством РФ находится несколько сотен людей. Митингующие держат плакаты с изображением Савченко и надписями FreeSavchenko.

Читайте такжеСавченко выступила с последним словом в суде, пообещав продолжить сухое голодание

"Сейчас у российского посольства в Киеве собралось более 100 человек, они держат в руках плакаты "Свободу Савченко". Собственно, они выступают за то, чтобы украинскую летчицу освободили из российского суда и привезли в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в здание посольства начали бросать флаконы с йодом.

Возле посольства РФ усилили охрану. В частности, к зданию прибыли бойцы Нацгвардии.