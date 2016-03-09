В Киеве посольство РФ забросали флаконами с йодом, к зданию прибыли бойцы Нацгвардии
14:44, 09 марта 2016Общество
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В Киеве под посольством РФ проходит акция в поддержку Надежды Савченко.
Возле посольства РФ усилили охрану / hromadske.tv
Как сообщает 112.ua, сейчас под диппредставительством РФ находится несколько сотен людей. Митингующие держат плакаты с изображением Савченко и надписями FreeSavchenko.
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"Сейчас у российского посольства в Киеве собралось более 100 человек, они держат в руках плакаты "Свободу Савченко". Собственно, они выступают за то, чтобы украинскую летчицу освободили из российского суда и привезли в Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в здание посольства начали бросать флаконы с йодом.
Возле посольства РФ усилили охрану. В частности, к зданию прибыли бойцы Нацгвардии.
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