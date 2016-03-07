Москва до сих пор не дала разрешение на обследование Савченко украинскими врачами

06:45, 07 марта 2016
Общество
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Москва до сих пор не дала разрешение на то, чтоб украинскую военнослужащую, народного депутата Украины Надежду Савченко в СИЗО-3 Новочеркасска Ростовской области РФ посетила группа украинских врачей.

REUTERS

Об этом изданию Цензор.НЕТ сообщил генконсул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко.

"Соответствующий запрос в российский МИД был направлен еще 5 марта. Однако до сих пор ответа не получено", - заявил Москаленко.

Сегодня, 7 марта, консулы собираются посетить СИЗО, где содержат Надежду Савченко. "У нас есть твердое намерение и необходимость какой-либо ценой попасть к ней!", - подчеркнул Москаленко.

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Как сообщал УНИАН ранее, в МИД РФ направлен запрос о возможности обследования украинскими врачами заключенной украинки Надежды Савченко. Москаленко отметил, что для встречи с Савченко украинские врачи должны получить разрешение российского Министерства иностранных дел. Он добавил, что Украина будет добиваться, чтобы российский МИД выдал эту ноту, несмотря на выходные.

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