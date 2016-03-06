В МИД РФ направили запрос о возможности обследования украинскими врачами Савченко

«Срочно было проведены меры министерством иностранных дел и президентом, была определена группа врачей, которые и раньше ее обследовали. Я думаю, что завтра (6 марта – УНИАН) они приедут в Ростов», - сообщил накануне генконсул, передает РИА Новости.

"Соответствующее обращение было передано в МИД РФ. Насколько мне известно, ответа пока нет", - подчеркнул Москаленко.

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Он отметил, что для встречи с Савченко украинские врачи должны получить разрешение российского Министерства иностранных дел. Он добавил, что Украина будет добиваться, чтобы российский МИД выдал эту ноту, несмотря на выходные.

Генконсул добавил, что 7 или 8 марта он будет пытаться попасть в СИЗО к Савченко.

Собеседник уточнил, что речь идет о возможности обследования Савченко группой из трех украинских врачей.

Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.

5 марта ооссийский омбудсмен Элла Памфилова пообещала, что ее представители в воскресенье посетят Савченко в СИЗО.

На 6 марта в Киеве анонсирована акция в поддержку украинской летчицы.