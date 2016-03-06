На шахте "Юбилейная" в Днепропетровской области вспыхнул метан, есть пострадавшие

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, вспышка произошла без последующего горения на горизонте 370 м, в результате чего двое рабочих очистного забоя и машинист получили ожоги первой степени на открытых частях тела.

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По информации пресс-службы, горный диспетчер, получив сообщение об аварийной ситуации, оперативно ввел в действие план ликвидации аварии. Потерпевшие самостоятельно выбрались на поверхность.

«На пункте им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в городскую больницу №4 города Павлоград для обследования и лечения», - говорится в сообщении.

На место аварии прибыли сотрудники военных горноспасательных отрядов для обследования выработки. Все 173 работника шахты, находившиеся под землей, были выведены на поверхность.

Содержание метана в горных выработках соответствует норме, задымления нет. После обследования подземных выработок в районе аварии шахта продолжит работу в обычном режиме, добавили в ДТЭК.

Для выяснения причин аварии будет создана специальная комиссия.