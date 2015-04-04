В Луганской области шахтерам выплатили зарплату за январь - Москаль

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявляет о поступлении из госбюджета 27 млн грн для выплаты зарплаты за январь шахтерам ГП "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Москаля, 3 апреля Москаль вместе с первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности Игорем Мартыненковым посетили в Лисичанске шахту им. Мельникова, входящую в объединение "Лисичанскуголь". Львиную долю угля шахта поставляет на Углегорскую теплоэлектростанцию в Светлодарске (Донецкая область), которая из-за боевых действий приостановила работу.

"Из-за отсутствия сбыта угля перед шахтерами возникла огромная задолженность по зарплате, что могло повлечь социальное напряжение в регионе. Три дня назад часть задолженности (включительно по декабрь прошлого года) удалось погасить, а теперь из бюджета поступило еще 27 млн грн на выплату январской зарплаты шахтерам объединений "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь", - говорится в сообщении.

Москаль, Мартыненков и председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный спустились в шахту на глубину 518 м, чтобы ознакомиться с условиями труда и пообщаться с шахтерами. После этого Москаль отметил, что Углегорская ТЭС возобновила работу, электростанция требует угля, поэтому на шахте им. Мельникова начинают наращивать объемы его добычи.