Жители Стаханова разоружили нетрезвых российских офицеров, устроивших стрельбу в баре - разведка

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, недовольство среди населения Донбасса присутствием и действиями российских оккупационных войск растет.

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В частности, 3 марта жители Стаханова разоружили группу российских офицеров 6-го отдельного мотострелкового полка 2-го армейского корпуса, которые устроили драку и стрельбу во время злоупотребления спиртными напитками в кафе-баре.

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«В результате инцидента капитан Сергеев Сергей Викторович получил сотрясение головного мозга и потерял табельное оружие», - сообщает управление разведки.

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4 марта пьяные военнослужащие рядового состава 6-го отдельного мотострелкового полка совершили дорожно-транспортное происшествие.

«Они нанесли значительные повреждения трем гражданским автомобилям, и были захвачены в заложники пострадавшими владельцами. В качестве компенсации нанесенного ущерба, под угрозой совершения расправы, пострадавшие автомобилисты Стаханова требуют 5 тысяч долларов США и 565 тысяч российских рублей», - сообщает разведка.