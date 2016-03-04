В пятницу, 4 марта 2016 года, Украина чтит память благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого. По этому случаю сегодня в Малой (Теплой) Софии, бывшей трапезной церкви Софийского монастыря, состоялось торжественное богослужение, которое возглавил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Исторически трапезный храм Софийского монастыря имел различные посвящения – в честь мученика Феодора Стратилата, Воскресения святого Лазаря Четверодневного, Рождества Христова, однако 21 февраля 2016 престол было решено освятить в честь святого, имя и деятельность которого неразрывно связаны с Софийским собором, – благоверного князя Ярослава Мудрого. Канонизация этого благоверного правителя государства Киевского и его причисления к лику святых состоялась в 2008 году.

Как известно, князь Киевский Ярослав Владимирович, названный Мудрым, был вторым сыном святого равноапостольного князя Владимира-Василия Великого, Крестителя Руси. Став великим князем, Ярослав свел все законы государства в единую целостную систему – «Русскую Правду». В них он проявил человеколюбие и милосердие, заменив принятые ранее телесные наказания и казнь на денежные штрафы и другие более легкие наказания.

Также Ярослав был большим строителем храмов Божьих. Его стараниями в Киеве были построены и богато украшены собор Святой Софии, храмы святого Георгия и святой Ирины, храм Благовещения на Золотых воротах и ​​другие.

Святой митрополит Илларион, который был свидетелем завершения строительства Святой Софии, писал о ней: «Церковь дивная и славная всем окружающим странам, как ни одна другая не найдется на севере земном от востока до запада». Современники свидетельствовали, что благоверный князь Ярослав достойно продолжал дело своего отца: при благоверном князе Ярославе «стала вера христианская плодиться в Руси и расширяться, и иноки стали множиться, и монастыри начали появляться. И любил Ярослав церковные уставы, и попов любил он очень, а больше всего любил иноков».

Князь Ярослав продолжил развитие духовного образования, которое начал его отец, и главным центром его стала София Киевская. Здесь Ярослав Мудрый основал школу, построил скрипторий, где для блага и утверждения Церкви работали переводчики и переписчики книг. «И к книгам он имел склонность, читая их часто днем ​​и ночью. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык и Писание Святое и списали много книг. И приобрел он книги, по которым учатся верующие люди и наслаждаются учением Божественного слова», – гласит летопись.

Благодаря тесному и взаимному сотрудничеству князя и святителя, Церковь и власть во времена правления Ярослава находились в состоянии идеального сосуществования, так называемой «симфонии». Вместе митрополит и князь составили для Церкви «Ярославов устав», в котором византийское церковное право было приспособлено к условиям и потребностям жизни в Киевской Руси-Украине. Поэтому не случайно, что именно сейчас после более восьми десятилетий перерыва в комплексе Святой Софии Киевской восстановилась молитва и регулярные богослужения, и освящен престол именно в честь благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого.

Этого момента полнота Поместной Православной Украинской Церкви ожидала более четверти века. Киевский Патриархат за это время по меньшей мере семь раз обращался к государству с просьбой о восстановлении в храме Малой Софии регулярных богослужений. Наконец, на последнее обращение, направленное Патриархом Правительству в декабре 2015 года, было принято положительное решение. В соответствии с ним было подписано соглашение между Церковью и Национальным заповедником «София Киевская» о совместном использовании части помещений Малой Софии.

В истории Святой Софии Киевской перевернута очередная страница, написанная большевистскими атеистами. В священном для Украинской Церкви месте восстановлено постоянное богослужение. Отныне здесь ежедневно будут звучать молитвы за Украину, за набожный народ, за мир на нашей земле и за церковное единство.

«Это большое и знаковое событие не только для нашей Украинской Православной Церкви, но и для нашего государства, которое свидетельствует о том, что Украина как государство побеждает. Большое это событие заключается в том, что наконец в центральном храме Украины, Святой Софии, будет возносится молитва за Украину, за украинский народ, за наше спасение. Эту святыню построил православный киевский князь для православной церкви. Долгие годы там не совершались богослужения. Теперь мы ее освятили и начинаем служить регулярно », – отметил Патриарх Филарет.

Также Святейший Патриарх Филарет выразил свое мнение о протестах, которые звучат в сторону Украинской Православной Церкви, сказав: «С чьей стороны протесты? Со стороны пророссийских силы в Украине. Протестуют не потому, что плохо, когда совершается молитва, а потому, что это украинская молитва, за Украину, а не за Россию. А если так, если врагу не нравится, значит, правительство сделало все правильно. Все эти претензии свидетельствуют только о том, что у нас в Украине еще есть пророссийские силы, и они всегда будут выступать против. Но мы их победим".