В Донецк и Луганск едет группа ООН, которая займется вопросом российских наемников
20:02, 03 марта 2016Общество
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Через две недели Украину посетит Рабочая группа ООН по вопросу о наемничестве и правах человека, которая планирует посетить Донецк и Луганск.
REUTERS
Об этом сообщила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает "Украинская правда".
По ее словам, в состав группы входят независимые международные эксперты, чей мандат определен Советом ООН по правам человека.
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"Они проведут ряд встреч в Киеве, а также, как мы надеемся, смогут посетить Донецк и Луганск", - сообщила Фрейзер.
В течение шести месяцев они должны подготовить доклад Совету ООН по правам человека.
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