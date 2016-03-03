В Донецк и Луганск едет группа ООН, которая займется вопросом российских наемников

Об этом сообщила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает "Украинская правда".

По ее словам, в состав группы входят независимые международные эксперты, чей мандат определен Советом ООН по правам человека.

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"Они проведут ряд встреч в Киеве, а также, как мы надеемся, смогут посетить Донецк и Луганск", - сообщила Фрейзер.

В течение шести месяцев они должны подготовить доклад Совету ООН по правам человека.

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