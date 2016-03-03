В ООН порекомендовали Украине признать выданные "ЛНР" и "ДНР" свидетельства о рождении, смерти и браке

Об этом говорится в 13-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который был презентован сегодня в Киеве. Доклад охватывает период с 16 ноября 2015 года по 15 февраля 2016 года.

Также предлагается разработать правовой механизм для того, чтобы гражданские лица, собственность которых была разрушена, разграблена или изъята в военных целях, могли требовать и получать возмещение и компенсацию.

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Кроме того, эксперты ООН призывают украинскую власть не отключать водо- или электроснабжение жителям временно оккупированных территорий с целью экономического или политического давления.

Миссия ООН призывает все стороны боевых действий в Донецкой и Луганской областях соблюдать режим «полной тишины» вдоль линии соприкосновения и безотлагательно освободить всех лиц, которые незаконно содержатся под стражей.

Кроме того, миссия ООН обращается к оккупационным властям Крыма и Российской Федерации о предоставлении доступа на полуостров представителям Управления верховного комиссара ООН по правам человека и других международных организаций.

Также Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает их не запрещать деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и прекратить преследования его членов.

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Кроме того, в докладе предлагается прекратить «практику перевозки украинских граждан, арестованных в Крыму, на территорию Российской Федерации, поскольку это нарушает Резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН».

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В документе отмечено, что большинство рекомендаций, приведенных в предыдущих докладах миссии, не выполнены, поэтому они остаются актуальными.