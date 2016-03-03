Почти 10 тысяч украинцев получают пенсию в Венгрии

Как сообщает Мукачево.нет, связано это в частности с упрощенной процедурой получения венгерского гражданства, которым воспользовалось немало жителей Закарпатья.

Если в 2010 году их было зарегистрировано 981, то за прошлый год уже 2283 человека, информируют официальные ведомства Венгрии.

Сейчас 9288 украинцев получают пенсию в Венгрии еще по советскому договору 1963 года между странами.

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Если в 2006 году на выплаты пенсий в Венгрии бывшим гражданам Украины тратилось из бюджета 441 млн форинтов, то в 2015 году эта сумма увеличилась до 1 млрд 117 млн форинтов.

Минимальная пенсия в Венгрии составляет 25 тысяч форинтов, что в два раза превышает минимальную в Украине, средняя – 75 тысяч форинтов.

Украинцы в Венгрии иногда получают пенсию больше 100 000 форинтов (почти 10 000 гривен), поскольку предоставляют документы, которые предоставляют такое право – выслугу лет, высокие зарплаты, ответственные должности и дипломы о высшем образовании.

О пересмотре венгерско-советского договора, по которому начисляются пенсии в Венгрии, уже давно идет дискуссия в прессе. Однако сейчас правительство соседней страны еще не готово его пересмотреть.