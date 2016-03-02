Дело Савченко: экспертиза подтвердила голос "правой руки" помощника Путина в перехвате разговоров главарей "ЛНР"

09:27, 02 марта 2016
Общество
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Защита украинской летчицы Надежды Савченко получила результаты экспертизы, в ходе которой сравнивали голоса, принадлежащие экс-главарю боевиков "ЛНР" Болотову и помощнику Суркова Карпову.

REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter написал один из адвокатов Савченко Илья Новиков.

"Экспертиза была сложной, так как запись короткая и говорил больше Болотов. К счастью, Карпов дал роскошное длинное телеинтервью. Голос совпадает", - отметил он.

Новиков также убежден, что теперь возможно  документально доказать, что АП и ФСБ держали пальцы в этой операции сильно раньше, чем украинская летчица оказалась в Воронеже.

Напомним, ранее появился разговор Болотова якобы с Павлом Карповым, помощником Суркова, в котором летчица узнала одного из своих похитителей.

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Во время разговора Карпов интересуется национальность "снайперши". Болотов рассказывает, что Надеждой Савченко уже интересовалась "бабушка" (ФСБ).

Ранее УНИАН сообщал, что 3 марта станет известна дата объявления приговора гражданке Украины, народному депутату Надежды Савченко в Донецком суде Ростовской области России.

Надежду Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Надежда Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

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