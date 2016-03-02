Дело Савченко: экспертиза подтвердила голос "правой руки" помощника Путина в перехвате разговоров главарей "ЛНР"

Об этом на своей странице в Twitter написал один из адвокатов Савченко Илья Новиков.

"Экспертиза была сложной, так как запись короткая и говорил больше Болотов. К счастью, Карпов дал роскошное длинное телеинтервью. Голос совпадает", - отметил он.

Экспертиза была сложной, т.к. запись короткая и говорил больше Болотов. К счастью,Карпов дал роскошное длинное телеинтервью. Голос совпадает — Ilya Novikov (@vertiporokh) March 2, 2016

Новиков также убежден, что теперь возможно документально доказать, что АП и ФСБ держали пальцы в этой операции сильно раньше, чем украинская летчица оказалась в Воронеже.

Теперь мы можем документально доказать, что АП и ФСБ держали пальцы в этой операции сильно раньше, чем Савченко оказалась в Воронеже. — Ilya Novikov (@vertiporokh) March 2, 2016 Помните Павла Карпова из АП, который командовал вывозом Надежды в РФ? Это он говорил с Болотовым про "бабушку". 100% pic.twitter.com/HBOMXYJQ59 — Ilya Novikov (@vertiporokh) March 2, 2016 Напомним, ранее появился разговор Болотова якобы с Павлом Карповым, помощником Суркова, в котором летчица узнала одного из своих похитителей.

Читайте такжеСегодня в суде РФ стартуют прения сторон по делу Савченко

Во время разговора Карпов интересуется национальность "снайперши". Болотов рассказывает, что Надеждой Савченко уже интересовалась "бабушка" (ФСБ).

Ранее УНИАН сообщал, что 3 марта станет известна дата объявления приговора гражданке Украины, народному депутату Надежды Савченко в Донецком суде Ростовской области России.

Надежду Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Надежда Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.