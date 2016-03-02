"Азовец" Краснов рассказал, после чего его начали преследовать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Краснов сказал сегодня на пресс-конференции.

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"Перед Майданом непосредственно я и Александр Костенко, мы затронули такую острую тему, как торговля людьми, женщинами в Крыму. Я по этому поводу делал пресс-конференцию, это была известная тема. Там были непосредственно замешаны высокопоставленные чиновники России, и после того как раз появиллось вот этот все давление... То есть, все эти крымские СБУшники, прокуроры еще до оккупации, они так и говорили в неформальной беседе, что выполняют приказ Москвы по мести нам, по устранению", - заявил Краснов.

Как сообщал УНИАН, председатель общественного корпуса "Азов-Крым" Краснова задержали в ночь на 28 февраля на Киевщине.

В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранили оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.

Позже Краснова освободили из-под стражи. По данным "Азова", причиной освобождения стало то, что истек срок (трое суток) для выдвижения обвинений Краснову, которых ему так и не выдвинули.

Сегодня, 2 марта, в 14:00 Шевченковский районный суд Киева проведет заседание по избранию меры пресечения Краснову.