Судья учла рекомендацию врача о госпитализации "азовца" Краснова
Судья Шевченковского районного суда Киева Ирина Макаренко учла рекомендацию врача о госпитализации руководителя общественного корпуса “Азов-Крым” Станислава Краснова и объявила перерыв до завтра в судебном заседании по рассмотрению вопроса об избрании ему меры пресечения.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Макаренко приняла, заслушав информацию врача «скорой медицинской помощи», который осматривал Краснова.
При этом судья не уточнила, в котором часу завтра начнется судебное заседание.
Перед этим врач, который осмотрел Краснова, рекомендовал суду принять решение о его госпитализации.
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Заседание суда после перерыва вела судья Макаренко, которая должна была рассмотреть ходатайство стороны защиты Краснова об отводе судьи Валентины Малиновской.
Вместе с тем представители прокуратуры просили суд начать судебное заседание именно с рассмотрения заявленного отвода Малиновской.
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Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест обустроили тайник с взрывчаткой.
"Краснов вместе с Шелест были задержаны на автозаправке сразу после закладки тайника, схрона, возле села Счастливое на трассе Киев-Харьков", - заявил руководитель аппарата председателя СБУ.
В связи с этим представитель СБУ отметил, что Краснов пытался скрыться, и он «оказывал сопротивление правоохранителям, поэтому во время его задержания они были вынуждены применить силу».
Также СБУ объявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине. А его девушке Шелест инкриминируют незаконное ношение, хранение и передачу взрывчатых веществ и устройств по предварительной договоренности с группой лиц.
В свою очередь, адвокат Краснова заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.
Сегодня Шевченковский райсуд начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Краснову.
Также суд приобщил к материалам дела копии результатов вчерашнего осмотра Краснова в следственном изоляторе СБУ представителями омбудсмана, которые зафиксировали на теле задержанного побои.