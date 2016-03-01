Судья учла рекомендацию врача о госпитализации "азовца" Краснова

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Макаренко приняла, заслушав информацию врача «скорой медицинской помощи», который осматривал Краснова.

При этом судья не уточнила, в котором часу завтра начнется судебное заседание.

Перед этим врач, который осмотрел Краснова, рекомендовал суду принять решение о его госпитализации.

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Заседание суда после перерыва вела судья Макаренко, которая должна была рассмотреть ходатайство стороны защиты Краснова об отводе судьи Валентины Малиновской.

Вместе с тем представители прокуратуры просили суд начать судебное заседание именно с рассмотрения заявленного отвода Малиновской.

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Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест обустроили тайник с взрывчаткой.

"Краснов вместе с Шелест были задержаны на автозаправке сразу после закладки тайника, схрона, возле села Счастливое на трассе Киев-Харьков", - заявил руководитель аппарата председателя СБУ.

В связи с этим представитель СБУ отметил, что Краснов пытался скрыться, и он «оказывал сопротивление правоохранителям, поэтому во время его задержания они были вынуждены применить силу».

Также СБУ объявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине. А его девушке Шелест инкриминируют незаконное ношение, хранение и передачу взрывчатых веществ и устройств по предварительной договоренности с группой лиц.

В свою очередь, адвокат Краснова заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.

Сегодня Шевченковский райсуд начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Краснову.

Также суд приобщил к материалам дела копии результатов вчерашнего осмотра Краснова в следственном изоляторе СБУ представителями омбудсмана, которые зафиксировали на теле задержанного побои.