Украинские и международные эксперты обсудят проблемы украинской наркополитики

Во время мероприятия, которое пройдет в Киеве в четверг, состоится обсуждение официальной позиции Украины по этому вопросу накануне участия украинской делегации в Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН по наркотикам в апреле 2016 года.

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Представители Коалиции общественных организаций «С уважением к человеческому достоинству», которая выступает организатором дискуссии, убеждены, что чрезмерная криминализация лиц, употребляющих наркотики, является источником коррупции и систематических нарушений прав человека, а также является причиной роста эпидемий ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, гепатитов и бессмысленного расходования сотен миллионов гривен налогоплательщиков.

«В свою очередь, чрезмерная зарегулированность медицинского обращения контролируемых препаратов приводит к существенному ограничению доступа к обезболиванию для пациентов всех возрастов, ограничению доступа к лечению пациентов с психическими расстройствами и зависимостью», - говорится в пресс-анонсе мероприятия.

Среди проблем, которые будут подняты во время дискуссии: проблема доступности жизненно необходимых контролируемых лекарственных средств для всех пациентов, которые в них нуждаются; снижение уровня криминализации потребителей наркотических веществ, чьим единственным преступлением является хранение незначительного количества наркотиков без цели сбыта.

В обсуждении этих проблем примут участие Министр охраны здоровья Украины Александр Квиташвили, представитель Всемирной Комиссии по Нарокополитики, специальный посол Генерального секретаря ООН по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии профессор Мишель Казачкин, и.о. председателя Государственной службы Украины по контролю за наркотиками Олег Дзисяк, исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Евгений Быстрицкий и другие эксперты.

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Кроме того, ожидается участие представителей Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Службы безопасности Украины, депутатов профильных комитетов Верховной Рады Украины, Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, международных организаций, пациентских сообществ, лечебных и реабилитационных учреждений, религиозных организаций, общественности и представителей СМИ.