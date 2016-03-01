30% украинцев поддерживают возможность участия представителей "ДНР/ЛНР" в украинских местных выборах - опрос

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина с 8 по 17 февраля.

Так, на вопрос, должны ли представители "ДНР/ЛНР" иметь право баллотироваться в органы местного самоуправления по украинскому законодательству, 55,7% опрошенных ответили, что не должны.

30,2% ответили, что боевики должны иметь такое право, а 14,1% затруднились ответить.

Читайте такжеБолее половины украинцев выступают против амнистии боевиков - опрос

Респондентов также спросили, должны ли представители "ДНР/ЛНР" иметь право баллотироваться в Верховную Раду Украины.

68,6% ответили, что не должны, 20,1% - поддержали предоставление такого права, еще 11,3% затруднились ответить.

Всего по выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета населения оккупированных территорий Автономной республики Крым, Донецкой и Луганской областей). Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Читайте такжеТреть украинцев считает наступление украинских войск решением ситуации на Донбассе - опрос