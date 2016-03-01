Смертельная погоня в Киеве: суд выпустил водителя BMW Храпачевского под личные обязательства

Как сообщает ТСН, в соответствии с выбранной мерой пресечения, Храпачевский должен уведомлять следователя об изменении адреса проживания, если это произойдет. Также ему запрещено посещать заведения, где реализуют алкогольные напитки. Кроме того, водитель должен найти постоянную работу.

Прокуратура требовала более строгой меры пресечения, которую предусматривает инкриминируемая статья, - круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры опасались, что Храпачевский может сбежать. Однако суд не удовлетворил это ходатайство.

Храпачевского судят за сопротивление представителю власти, правоохранительных органов.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля Храпачевский не остановил автомобиль по требованию сотрудников полиции и пытался скрыться. Во время преследования BMW патрульные вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в этом автомобиле.

Столичная прокуратура возбудила по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля, отстранили от выполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику было предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка.

Печерский райсуд арестовал его на два месяца. Защита обжаловала это решение.