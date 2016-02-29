Поддержка Порошенко сократилась вдвое по сравнению с прошлыми выборами - социологи

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 5-16 февраля 2016 года.

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Респондентам предложили высказать избирательные предпочтения относительно кандидатуры президента.

Если предположить, что президентские выборы проходят в середине февраля, наивысшую поддержку среди взрослого населения подконтрольных Украине территорий имел бы действующий президент Порошенко (9% по отношению ко всем опрошенным). Второе место занимает лидер партии "Всеукраинское объединение "Батькищина" Юлия Тимошенко (6,8%), а третье – лидер Радикальной партии Олег Ляшко (4,6%).

Также 4,2% населения проголосовали бы за мэра Львова Андрея Садового, 3,8% - за лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, 3,5% - за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, а 2,6% – за Дмитрия Яроша.

За других кандидатов в целом готовы проголосовать 5,1%. Не определились с кандидатурой на пост президента 27,5%, не пришли бы голосовать - 25,1%.

Вместе с тем, если бы те, кто не определился с кандидатурой, и те, кто хочет голосовать против всех, как обычно, не пришли бы на выборы, участие в голосовании приняли бы около 40% всех избирателей, поданные голоса распределились бы следующим образом (собственно, именно эти показатели ближайше всего к возможным результатам президентских выборов, если бы они проводились в середине февраля).

Так, на территории, контролируемой властями Украины, среди взрослых жителей, которые определились с кандидатом на выборах президента 22,8% поддержали бы Петра Порошенко. 2-е место занимает Тимошенко (17,1%), а 3-е - Ляшко (11,5%).

Также еще 10,7% населения проголосовало бы за Садового, 9,6% – за Бойко, 8,8% – за Гриценко, 6,5% – за Яроша, за Сергея Тигипко – 3,2%, а за Олега Тягнибока – 1,9%.

За других кандидатов в целом готовы проголосовать 6,9%.

При этом социологи отметили, что если сравнить результаты президентских выборов 2014 года с рейтингами кандидатов на пост президента в случае, если бы выборы проходили в середине февраля, существенно снизилась поддержка Порошенко - с 54,7% до 22,8%. Зато рейтинг Тимошенко заметно вырос с 12,8% в 2014 году до 17,7% в феврале 2016 года.

Социологи методом личного интервью опросили 2020 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет.

В Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируется властями Украины, в Донецкой области исследование проводилось и на территориях, которые контролируются, и на территориях, временно не контролируются властями Украины.

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Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%, 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.