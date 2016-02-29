Последний день зимы принесет украинцам дожди и тепло до +14
08:41, 29 февраля 2016Общество
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29 февраля в Украине будет преимущественно облачно.
В Украине будет дождливо / Фото УНИАН
Небольшие осадки возможны в северном регионе, в частности в столице, передает ТСН.
Воздух здесь прогреется до 6 градусов тепла. Такая же температура ожидается и на западе страны.
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В центральных и восточных областях термометры покажут 6-10 градусов тепла.
Теплее всего сегодня будет на юге – до 14-ти градусов тепла.
Ранее синоптики предупреждали киевлян, что в столице будет облачно с прояснениями, ожидаются мокрый снег и дождь.
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