Последний день зимы принесет украинцам дожди и тепло до +14

Небольшие осадки возможны в северном регионе, в частности в столице, передает ТСН.

Воздух здесь прогреется до 6 градусов тепла. Такая же температура ожидается и на западе страны.

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В центральных и восточных областях термометры покажут 6-10 градусов тепла.

Теплее всего сегодня будет на юге – до 14-ти градусов тепла.

Ранее синоптики предупреждали киевлян, что в столице будет облачно с прояснениями, ожидаются мокрый снег и дождь.