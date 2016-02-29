Украинский фильм о Евромайдане остался без "Оскара"

За золотую статуэтку соревновался также украинский фильм "Пылающая зима: украинская борьба за свободу", однако не получил ее.

Как отмечает ТСН, фильм-хроника рассказывает о 93-дневном периоде зимы 2013-2014 годов, описывая процесс превращения борьбы украинцев за гражданские права в Революцию Достоинства, поддерживаемую миллионами людей. Напомним, что 25 сентября 2015 года в Вашингтоне в рамках мероприятий, посвященных Дню Независимости Украины, состоялся допремьерный показ фильма "Пылающая зима", во время которого Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет наградил режиссера Афинеевского орденом Святого Владимира Великого.

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Ранее картина была представлена на Международном фестивале фильмов о правах человека в Нюрнберге, где получила гран-при. Также фильм получил приз зрительских симпатий за лучший документальный фильм на кинофестивале в Торонто.