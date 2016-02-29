Активисты "Азова" протестуют под СБУ против ареста собрата (фото)
02:32, 29 февраля 2016Общество
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Активисты гражданского корпуса "Азов" проводят акцию под стенами здания СБУ в Киеве.
facebook.com/tamara.shevchuk
Они требуют объяснений от представителей правоохранительных органов, почему был задержан глава ГК "Азов-Крым" Станислав Краснов, передает ТСН.
Собравшиеся активисты зажгли файеры. Лидер "Азова" Андрей Белецкий приехал к активистам под стены СБУ.
Активисты скандируют "Станислав, мы с тобой".
Кроме полицейских, которые перекрыли Владимирскую улицу, представителей правоохранительных органов, по свидетельствам активистов, не появилось.
Как сообщал УНИАН, СБУ задержала главу гражданского корпуса «Азов-Крым» Станислава Краснова. Предварительно его обвиняют в незаконном хранении оружия.
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