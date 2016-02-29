Активисты "Азова" протестуют под СБУ против ареста собрата (фото)

Они требуют объяснений от представителей правоохранительных органов, почему был задержан глава ГК "Азов-Крым" Станислав Краснов, передает ТСН.

Собравшиеся активисты зажгли файеры. Лидер "Азова" Андрей Белецкий приехал к активистам под стены СБУ.

Активисты скандируют "Станислав, мы с тобой".

Кроме полицейских, которые перекрыли Владимирскую улицу, представителей правоохранительных органов, по свидетельствам активистов, не появилось.

Как сообщал УНИАН, СБУ задержала главу гражданского корпуса «Азов-Крым» Станислава Краснова. Предварительно его обвиняют в незаконном хранении оружия.