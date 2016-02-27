На границе с Румынией "свободовцы" заблокировали проезд 14 российских фур

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой областной организации партии «ВО «Свобода», 26 февраля активисты в поддержку общегосударственной акции блокирования российского грузового транспорта на территории Украины выставили пункты наблюдения на КПП «Порубное» (украинско-румынская граница) и «Мамалыга» (украинско-молдавская граница).

В блокировании принимают участие также депутаты от ВО «Свобода» Черновицкого городского и областного советов.

В настоящее время вблизи "Порубного" находится 14 российских автомобилей. Пропуск грузовиков не осуществляется.

Как сообщил УНИАН председатель областной организации во «Свобода» Ярослав Когутяк, на сессии Глыбокской объединенной поселковой общины депутаты озвучили официальное решение партии относительно требования к правительству безотлагательно запретить транзит российских фур по украинской территории. Также «свободовцы» требуют отменить решение о возобновлении с 25 февраля транзита российских грузовиков, которое они называют «предательским».

Читайте также"Свободовцы" блокируют российские фуры в четырех областях

Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

В ответ на действия активистов 14 февраля российское правительство запретило транзит украинских грузовиков по своей территории. В свою очередь Кабинет министров Украины 15 февраля принял зеркальные меры и приостановил действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в РФ.

На заседании правительства 24 февраля Кабинет министров Украины разрешил транзит российских грузовиков с 25 февраля и поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

Вчера, 26 февраля, активисты, блокировавшие российские фуры в Закарпатье, заявили об окончании акции.

Вместе с тем 26 февраля ВО "Свобода" объявило о возобновлении блокирования транзита российских грузовиков по территории Украины.