Джамала: В песне "1944" нет политики, но текст могу и изменить

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

«В моей песне «1944» нет никакой политики, а те, кто хотят привнести что-то свое, надумать, перевести... я не могу нести ответственность за это», - сказала она.

По словам певицы, организационный комитет «Евровидения» не имеет ни единого вопроса к тексту песни.

В то же время Джамала не исключила, что может несколько изменить текст. «У меня, как у творческого человека, есть вопрос к моему тексту. Может, я что-то изменю, улучшу текст, но не потому, что между строками текста что-то протекает, ничего там не найдете», - добавила певица.

Отвечая на вопрос относительно постановки выступления, Джамала сказала, что не может «открыть секреты».

«Это будет супер. Мы будем делать встречу с ведущими режиссерами, постановщиками, дизайнерами, гримерами и будем решать все, что касается выступления», - сказала певица.

Она также отметила, что не рассматривала возможность исполнять другую песню и не намерена менять музыкальную часть произведения.

«Я и решила пойти на этот отбор потому, что у меня была эта песня», - добавила Джамала.

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Пиар-директор Джамалы Денис Козловский в свою очередь отметил, что из-за чрезмерного внимания к песне «1944» «главная часть пиар-кампании уже состоялась».

«У нас так произошло, что без нашего участия все ведущие СМИ Германии и Великобритании и многих других европейских стран уже отписались на эту тему и продолжают направлять запросы на интервью», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что Россия якобы может отказаться от участия в «Евровидении» из-за песни Джамалы и даже не транслировать этот конкурс, певица отметила, что не слышала о таком.

«Это удивительно. А почему отказываться и не транслировать?.. Хочется спросить: а что так задевает в этой песне?», - сказала она.

Певица также отметила, что чувствует поддержку из России. «Я поддержку от наших соседей чувствую очень теплую», - сказала она.

Джамала также отметила, что в создании платья на конкурс ей будет нужна помощь украинских дизайнеров.

«Я хочу собрать лучших, чтобы они мне посоветовали, чтобы мы нарисовали 100 эскизов, если будет нужно, и выбрали один, который будет гармоничен со мной, с песней, со сценой. Надо найти что-то уникальное», - добавила она.

Напомним, 22 февраля депутат Госдумы России Вадим Деньгин призвал руководство «Евровидения» не допустить песню «1944», которой якобы хотели «уязвить Россию».