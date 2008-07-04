Сегодня завершается кампания внешнего тестирования

Сегодня завершается нынешняя кампания внешнего оценивания знаний выпускников.

Сегодня состоятся тестирования по химии и основам правоведения. Для этого уже созданы 65 пунктов тестирования, сообщает Информационный центр независимого оценивания.

Для участия в тестировании по химии, которое проходит в первой половине дня, зарегистрировались 393 участника. В четыре раза больше участников – 1173 – изъявили желание сдавать основы правоведения.

Сегодня же в пункты регистрации отправляются сертификаты участников дополнительной сессии по трем первым предметам – украинскому языку и литературе, математике и истории Украины. Сертификаты по остальным предметам будут отправлены 10 июля.

Напомним, в этом году выпускники проходили внешнее тестирование по 11 предметам: украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, всемирной истории, химии, географии, физике, биологии, основам экономики, основам правоведения и зарубежной литературе. Выпускники имели возможность писать тесты на украинском, русском, венгерском, румынском, крымско-татарском и молдавском языках. Впервые в истории Украины участниками внешнего оценивания стали все выпускники школ текущего и предыдущих годов, желающие продолжать учебу в высших учебных заведениях.

Основная сессия ВНО длилась с 22 апреля по 4 июня. По ее результатам было написано, обработано и проверено 997 тыс. 897 тестов. Средняя явка в пункты тестирования составляла 76%. Для участников, которые по уважительным причинам не зарегистрировались или не явились на основную сессию, с 26 июня по 4 июля проходила дополнительная сессия внешнего тестирования. Для участия в ней зарегистрировались 6 тыс. 361 выпускник.

Напоминаем, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с участниками независимого тестирования, которые показали самый высокий уровень знаний, назвал введение в нашей стране внешнего оценивания самой успешной отечественной реформой во времена независимости.