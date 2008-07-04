Как Ющенко, Тимошенко и Яценюк напрашивались в партнеры к бизнесу
07:40, 04 июля 2008Общество
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(фоторепортаж)
Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк, Президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время заседания форума «Власть и бизнес - партнеры», 3 июля 2008 г.
На форуме обсуждались актуальные вопросы развития малого и среднего бизнеса в Украине. В ходе секционных заседаний внимание участников было сосредоточено на путях совершенствования контрольного законодательства, реформировании системы технической регуляции, основных направлениях второго этапа регуляторной реформы (землеотвода, строительства, туристической отрасли, в частности мероприятий Евро-2012).
Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН
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