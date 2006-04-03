Суд оставил под стражей председателя наблюдательного совета «ТАС-Банка»

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 44-летнего председателя наблюдательного совета АКБ «ТАС-Комерцбанк» Николая ВИНОГРАДОВА, задержанного 31 марта, который подозревается в подстрекательстве к совершению покушения в конце прошлого года на 25-летнюю киевлянку, с которой он имел некоторое время близкие отношения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление огласила судья Шевченковского райсуда Елена БИЛОШКАП.

Как отмечается в материалах, собранных следствием, 30 декабря прошлого года около 18.30 в Киеве на улице Артема неизвестный на то время мужчина выплеснул серную кислоту в лицо 25-летней киевлянке.

Расследуя возбужденное уголовное дело, следствие задержало гражданина Украины Сергея ЛЯЛИКОВА по подозрению в совершении этого преступления. В результате собранных доказательств следствию стало известно, что именно он по поручению Н.ВИНОГРАДОВА совершил это преступление.

Н.ВИНОГРАДОВ обвиняется по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

На судебном заседании, отвечая на вопросы суда, Н.ВИНОГРАДОВ сказал, что не считает себя виновным. «Я трижды приглашался в качестве свидетеля, я самостоятельно являлся к следователю, я никогда не уклонялся от дачи показаний. Если бы хотел уклониться, у меня была неоднократная возможность. Я сам заинтересован в установлении истины в этом деле», - сказал он.

В связи со сказанным подозреваемый попросил суд освободить его из-под стражи на подписку о невыезде, предоставив при этом гарантии суду, что не будет уклоняться от следствия.

В то же время следователь Шевченковского райотдела милиции и прокурор просили суд не изменять подозреваемому Н.ВИНОГРАДОВУ меру пресечения и оставить его под стражей.

Со своей стороны адвокаты Н.ВИНОГРАДОВА (его защищают три адвоката – УНИАН) возражали против представления стороны обвинения, отмечая, что «никаких реальных обстоятельств в совершении преступления, кроме подозрения, не существует».