В рамках "ЛитПолУкрбриг" литовские военные помогут украинским приспособиться к процедурам НАТО

В рамках функционирования Литовско-польско-украинской бригады «ЛитПолУкрбриг» литовские военные будут помогать украинским коллегам приспосабливаться к процедурам Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом командующий Батальона уланов Великой княжны литовской Бирутес, который является частью «ЛитПолУкрбриг», майор Дарюс Бернотас сообщил журналистам во время учений батальона на военном полигоне в Литве.

"В прошлом году в ноябре мы вместе принимали участие в военных учениях (совместные учения с канадцами "Кленовая Арка" (Maple Arch) - УНИАН). Мы работали над планированием операции. Я имел возможность встретиться с украинцами, украинскими офицерами и планировать совместное взаимодействие с ними. Я должен признать, что они опытные солдаты, опытные офицеры, и они очень опытные благодаря участию в АТО", - отметил Бернотас.

Читайте также"ЛитПолУкрбриг" начала первые совместные учения - Минобороны

В то же время литовский военный подчеркнул: "Однако, несомненно, нам нужно немного больше работать над процедурами НАТО".

"Потому что с процессом планирования НАТО, который применяется в Литве и в других странах НАТО, украинские военные офицеры не очень знакомы. Таким образом, в будущем, конечно, мы должны приспособить эти процедуры во время совместного взаимодействия", - подчеркнул Бернотас.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2014 года в Варшаве министры обороны Украины, Польши и Литвы подписали договор о создании совместной военной бригады "ЛитПолУкрбриг".

Бригада создана с целью участия в международных операциях, проводимых на основании мандата Совета безопасности ООН и решений уполномоченных органов Литвы, Польши и Украины.