В Кировограде в рамках декоммунизации переименовали 16 улиц

Кировоградский городской совет в рамках декоммунизации переименовал 16 улиц.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время сессии горсовета депутаты поддержали решение о переименовании 16 улиц.

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Согласно решению, улица Шмидта будет носить имя лидера ОУН Романа Шухевича, а другие 15 улиц назвали в честь погибших военных в зоне АТО.

В то же время депутаты отложили принятие решения о переименовании 17 улиц, поскольку планируют детально ознакомиться с краеведческими и историческими справками по каждому наименованию.

Как сообщал УНИАН, в Кировограде в рамках декоммунизации уже переименованы 2 района и 72 улицы и переулки.