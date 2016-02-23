УНИАН запускает услугу push-уведомлений

Подобные уведомления будет приходить пользователям не чаще нескольких раз в день и будут использоваться для рассылки важных и срочных новостей.

Подобная услуга позволит держать вас в курсе действительно важных событий в Украине и мире.

Если Вы не хотите получать push-уведомления, перейдите в настройки приложения и отключите функцию получения уведомлений.

Мобильное приложение работает на платформе iOS и Android, и уже доступно для загрузки в AppStore и PlayMarket.