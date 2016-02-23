УНИАН запускает услугу push-уведомлений
14:56, 23 февраля 2016Общество
607 0
Информационное агентство УНИАН запускает для пользователей мобильных приложений услугу push-уведомлений.
Подобные уведомления будет приходить пользователям не чаще нескольких раз в день и будут использоваться для рассылки важных и срочных новостей.
Подобная услуга позволит держать вас в курсе действительно важных событий в Украине и мире.
Если Вы не хотите получать push-уведомления, перейдите в настройки приложения и отключите функцию получения уведомлений.
Мобильное приложение работает на платформе iOS и Android, и уже доступно для загрузки в AppStore и PlayMarket.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter