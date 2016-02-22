Потасовка на Майдане: участников отпустили из-за отсутствия претензий у сторон
По факту конфликта представителей так называемого движения "Революционные правые силы" и участников АТО на Майдане Незалежности не открывалось уголовное производство.
Об этом рассказал начальник разведки полка "Азов" Сергей Коротких, пишет Украинская правда.
Относительно столкновения на Майдане Незалежности в понедельник представитель "Азова" пояснил, что они с другими участниками АТО пытались разобраться в ситуации, но в процессе беседы возник конфликт:
"Сегодня мы с другими АТОшниками пытались разобраться, что это за люди. Разговора не получилось. Начали расходиться. Представители этих так называемых РПС начали толкать парня из 95-й бригады. Наши вписались в этот процесс, разбили несколько голов. В принципе мы не стесняемся, мы считаем, что эти люди не имеют права выступать от имени воевавших людей".
"Они носят нашивки разных батальонов, но к этим батальонам или вообще никакого отношения не имеют, или их оттуда уже 10 раз выгнали. Эти люди не имеют права говорить об идеалах Майдана, выступать от имени АТОшников", - отметил Коротких.
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По его словам, полиция задержала участников конфликта, составила протокол и всех отпустила из-за отсутствия претензий у сторон.
Эту информацию также подтвердил на брифинге в Киеве в понедельник начальник киевской полиции Андрей Крищенко: "Относительно сегодняшних событий: нет заявлений ни от одной стороны. Не было факта хулиганства. Если будет заявление – будет расследование".
"По сегодняшнему дню. 2 потасовки: В первом случае обратился один из журналистов, что у него отобрали камеру. Лица устанавливаются. Возбуждено производство. Относительно столкновения возле стелы - полиция вмешалась, двое участников доставлены в полицию. Информация внесена в журнал единого учета", - отметил Крищенко.
Относительно того, как и почему представители РПС оказались в помещении, которое занимает полк "Азов", Коротких пояснил следующее.
"Сначала мы думали, что это люди приличные, предложили им под пресс-центр свой волонтерский центр. Условия были просты: никакого оружия и пьянства. Хватило их на 2 часа".
По словам Коротких радикалы начали "мягко говоря "употреблять".
Коротких еще раз подчеркнул, что участники АТО не имеют никакого отношения к представителям РПС и требований, которые они выдвигают.
Как сообщал УНИАН, сегодня днем, 22 февраля, в Киеве на Майдане Незалежности произошла потасовка между митингующими.