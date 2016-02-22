Боевики освободили волонтерку Черенкову - Геращенко

Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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«Хорошая смс от семьи волонтера Марины Черенковой. Ее выпустили и депортируют из оккупированного Донецка», - написала она.

Как сообщал УНИАН, боевики террористической группировки «ДНР» задержали 29 января одного из руководителей волонтерской группы «Ответственные граждане» Марину Черенкову.

Инициативная группа жителей Донбасса «Ответственные граждане» была создана в июне 2014 года, в нее вошли люди, которые решили оставаться в Донецке и помогать гражданским и социально незащищенным слоям населения, пострадавшим от боевых действий.