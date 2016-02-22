На Майдане планируют провести очередное вече

На подножие стелы вышел человек, который назвал себя Андреем Фомой, и он представился председателем всеукраинской общественной организации и сказал, что он является также одним из лидеров людей, которые сегодня присутствуют на Майдане, передает "112 Украина".

"Он сообщил о том, что сегодня в 18:00 на Майдане Незалежности пройдет так называемое вече, на котором участники и люди, которые собрались на Майдане, озвучат свои дальнейшие требования, а также скоординируют свой план действий", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, он сообщил, что одну палатку, которая до сих пор остается на главной площади столицы, они не дадут разобрать, а взамен создадут там свой координационный штаб.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что сегодня на Майдан Незалежности прибыли сотрудники коммунальных служб, которые разобрали почти все палатки. Также коммунальщики вывезли с Майдана бочки, которые в течение последних дней принесли активисты.