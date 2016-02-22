Адвокаты Савченко приехали в Киев

Адвокаты незаконно удерживаемой в российской тюрьме украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко Марк Фейгин и Николай Полозов приехали в Киев для проведения встреч в деле своей подзащитной. Об этом они сообщили в Twitter.

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«Сегодня мне предстоит встретиться в Киеве с рядом лиц по поводу судьбы Надежды Савченко», - написал Фейгин.

«С коллегой Марком Фейгиным приехали на несколько дней в Киев. #FreeSavchenko и другие важные дела», - отметил Полозов.

Как сообщал УНИАН, Савченко 3 марта выступит с последним словом в Донецком городском суде Ростовской области (РФ).

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийстве, а также незаконном пересечении границы.

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17 декабря 2015 года Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) продлил срок содержания Савченко под стражей до 16 апреля 2016 года.

После этого она в знак протеста объявила голодовку - третбю с момента ее ареста.