Джемилев убежден, что благодаря Джамале о "1944" узнает весь мир

Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного на своей странице в Facebook.

«Это победа! Тысячи крымских татар наблюдали за ходом финала национального отбора на конкурс «Евровидение», который проходил в Киеве. Из Крыма нельзя было отправить свой голос, поэтому была одна просьба – проголосовать за крымчан с материка», - говорится в сообщении.

«Уверен в том, что Джамала достойно представит нашу страну на «Евровидении». Я считаю, что о «1944» будет знать весь мир. Вижу, что украинцы на верном пути. Крым – это Украина! Слава Украине!», – подчеркнул Джемилев.

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Как сообщал УНИАН, Джамала победила в национальном отборе на участие в «Евровидении-2016» по итогам зрительского и судейского голосования.

Она представит Украину на песенном конкурсе в мае в Стокгольме.

Ее песня «1944» – о трагедии крымскотатарского народа.