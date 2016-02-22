Касько рассказал, как "бриллиантовый прокурор" Корниец прибрал к рукам мусорный бизнес

Незадолго до Революции Достоинства один из "бриллиантовых прокуроров" Александр Корниец фигурировал в деле о захвате мусорного бизнеса. Об этом в интервью' ю ТСН.uа рассказал экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько.

Читайте такжеПрокурор, предлагавший взятку за должность в НАБУ, взят под домашний арест

"Это уголовное производство, в котором Корниец подозревается в том, что он годами требовал и получал от бизнесмена, скажем так, оброк, постоянные денежные поступления. За то, что скажем так, что он не будет вмешиваться в деятельность бизнеса. И в конце концов решил просто отобрать это предприятие. Ежемесячный платеж – до 80 тысяч гривень", – говорит Виталий Касько.

Впоследствии, по словам Каська, Корниец предложил ввести в соучредители мусорного предприятия свою родную сестру Ларису Прокопенко, а дальше вообще отобрал фирму.

Это производство существовало до дела "бриллиантовых прокуроров", что не помешало Корнийцу при новой власти получить кресло заместителя прокурора области. Производство передали из прокуратуры Киева в главное следственное управление, где заместителем был коллега Корнийца по "бриллиантовому" делу – Шапакин.

Поэтому ее быстро закрыли. Каско отменил решение о закрытии мусорной дела против Корнийца. На прошлой неделе ему вручили подозрение.

"Мы утром объявили окончательное подозрение, а вечером вышел приказ генерального прокурора о ликвидации следственного управления генинспекции, которая объявила это подозрение. Это реакция была? Ну, я не знаю... Совпадение. Не думаю, что это совпадение", – рассказывает о Виталий Касько.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля, заместитель генпрокурора Касько заявил, что решил уволиться из Генеральной прокуратуры Украины.

Как известно, Корнийца и Шапакина идет задержали за получение взятки 5 июля 2015 г.

Во время обысков у Шапакина идет было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Также был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января 2016 г. Генеральная прокуратура передала дело против так называемых "бриллиантовых прокуроров" в Печерский райсуд Киева.

Печерский суд не смог определить состав коллегии судей для рассмотрения дела и передал в Апелляционный суд Киева указанное уголовное производство для определения его подсудности, то есть суда, который бы мог взять его на рассмотрение.

В свою очередь Апелляционный суд направил представление для определения подсудности дела в Высший спецсуд.