Касько прокомментировал открытие НАБУ уголовного производства по его квартирам
Уволенный 15 февраля заместитель генпрокурора Виталий Касько прокомментировал открытие Национальным антикоррупционным бюро уголовного производства по его квартирам.
Журналисты пытались целый день связаться с ним, чтобы узнать его реакцию, а к вечеру он прислал смс-сообщение, говорится в сюжете ТСН.
Касько ссылается на слова председателя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника - в одном из недавних интервью он назвал обвинения некоторых народных депутатов в адрес бывшего заместителя генпрокурора пустыми политическими манипуляциями.
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Точку в ситуации, по мнению самого Касько, должен поставить суд, проверив все заявления.
Как сообщал УНИАН, НАБУ проверяет факты получения бывшим заместителем генпрокурора Виталием Касько двух служебных квартир и земельного участка, которые затем якобы были незаконно приватизированы.