Касько прокомментировал открытие НАБУ уголовного производства по его квартирам

Журналисты пытались целый день связаться с ним, чтобы узнать его реакцию, а к вечеру он прислал смс-сообщение, говорится в сюжете ТСН.

Касько ссылается на слова председателя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника - в одном из недавних интервью он назвал обвинения некоторых народных депутатов в адрес бывшего заместителя генпрокурора пустыми политическими манипуляциями.

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Точку в ситуации, по мнению самого Касько, должен поставить суд, проверив все заявления.

Как сообщал УНИАН, НАБУ проверяет факты получения бывшим заместителем генпрокурора Виталием Касько двух служебных квартир и земельного участка, которые затем якобы были незаконно приватизированы.