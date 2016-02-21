В Варшаве инициируют переименование одной из улиц в честь Героев Майдана
Завтра польские активисты, политики и общественные деятели намерены выступить с предложением к местной власти Варшавы о присвоении одной из улиц польской столицы имени Героев Майдана.
Об этом говорится в обращении активистов и политиков к варшавской мэрии, передает Польское радио.
«Мы, жители Варшавы, нижеподписавшиеся, считаем, что стоит отдать честь стойкости духа и самоотверженности сотен тысяч украинцев и граждан других стран, их поддерживавших, в том числе и поляков, которые в ноябре 2013 года вышли на улицы Киева, начав непоколебимую борьбу за свободную и проевропейскую Украину», - говорится в заявлении.
Авторы инициативы предлагают предоставить имя Героев Майдана одной из улиц, прилегающих к скверу имени Тараса Шевченко в центре Варшавы.
Читайте такжеПольша почти вдвое увеличила выдачу национальных виз для украинцев
22 февраля соответствующее заявление будет передано в Бюро геодезии и кадастра варшавской мэрии.
Среди инициаторов переименования улицы – директор фонда Польско-украинского сотрудничества PAUCI Ян Пекло, депутаты Сейма Польши Малгожата Госевская и Марцин Свенцицкий, польская актриса украинского происхождения Вероника Марчук, главный редактор влиятельного журнала «Политическая критика» Славомир Сераковский, фонд «Открытый диалог».