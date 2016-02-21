Активистам в отеле "Казацкий" поставили ультиматум - СМИ

Неизвестные, который заняли отель "Казацкий", должны добровольно покинуть здание до 12:00

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на собственные источники.

СМИ отмечает, что в случае, если лица не оставят отель "Казацкий", против них применят силовые действия.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля около 50 человек в камуфляже заняли несколько помещений отеля "Казацкий" в центре Киева на Майдане Независимости.

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По состоянию на четыре часа утра 21 февраля помещение отеля "Казацкий" оставили все официальные делегаты, которые приезжали на переговоры с "Радикальными правыми силами"

Отмечается, что в помещениях отеля, кроме постояльцев и персонала, остались лишь члены РПС. Теперь они не пускают в гостиницу журналистов. Некоторые активисты прибыли в гостиницу с намерением выселить РПС из помещения, однако заместитель министра обороны заявил, что применять силу к протестующим не будут.

Как известно, отель "Казацкий" принадлежит Минобороны.