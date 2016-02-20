В РФ блогера приговорили к обязательным работам за посты в поддержку Украины

Согласно приговору, изъятый у нее ранее ноутбук подлежит уничтожению, передают "Грани".

Отмечается, что все пояснения Вологжениновой о том, что она не ставила целью возбуждение ненависти и вражды, по мнению суда, "опровергаются лингвистической экспертизой".

При этом в экспертном заключении встречаются формулировки вроде "возбуждение национальной ненависти и вражды по отношению к добровольцам из России".

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Поддельная подпись блогера на оформленных следователями СКР бумагах была признана судом достоверной. При этом подпись не совпадала с подписью Вологжениновой в паспорте и в других материалах дела. Все доводы защиты суд счел "несостоятельными".

При этом одно обвинение, связанное с карикатурой на человека, похожего на Владимира Путина, было снято.

По словам адвоката, приговор будет обжалован. Защитник подчеркнул, что прокурор просила приговорить блогера к исправительным работам, но судья Елена Иванова вынесла более суровый приговор - обязательные работы.

Стоит отметить, что Вологжениновой были инкриминированы перепосты на личной странице во "Вконтакте" текстов и карикатур в поддержку Украины. По части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) ей грозило до четырех лет колонии. До приговора блогер находилась под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее в России член чувашского отделения партии РПР-Парнас и движения «Солидарность» Дмитрий Семенов был задержан и принудительно доставлен в суд за перепост в социальных сетях фотографий с экстремистской символикой.