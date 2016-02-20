Праворадикалы анонсировали "революционный" день сегодня

Некоторые из будущих участников говорит о возможных столкновениях, передает ТСН.

"В субботу тяжелый день, возможно, революционный день. Посмотрим, как Господь распорядится", - говорит председатель правления добровольческого движения ОУН Николай Коханивский.

В социальных сетях людей призывают к бунтам и неповиновению. Это делает и Фафлей Андрей, бывший боец "Правого сектора", который сейчас представляет Революционные правые силы. Накануне он призвал брать в руки оружие. "Мое заявление об автоматах, пулеметах – сгоряча сказал. Извиняться ни перед кем не буду. Те движения, которые могут быть от нас, они будут адекватны, как будут вести себя по отношению к нам", - заявил он.

Читайте такжеВторая годовщина расстрелов на Майдане: украинцы чествуют Героев Небесной Сотни

"Правый сектор" от горячих голов открещивается. Там говорят, что планируют только мирные акции, однако на них возможные провокации. "Революционные правые силы – это проект, направленный против работы "Правого сектора". Они пытаются ввести в заблуждение наблюдателей, и если произойдут какие-либо провокации с их стороны, чтобы все могли подумать на нас", - пояснил представитель ПС Алексей Бык.

Добровольческие батальоны уверяют, что за поведение своих бойцов будут отвечать, хотя претензий к власти много. Однако и желающих спровоцировать тоже будет вдоволь. "Будут приезжать из Луганской, Донецкой области, Закарпатья – будут ставить палатки на три дня, но этого не надо делать", - предостерегает представитель батальона "Киевская Русь", волонтер Надежда Литвиненко.

Напомним, 20 февраля в Украине чествуют Героев Небесной Сотни. Именно в этот день два года назад силовики убили наибольшее количество участников Революции Достоинства.