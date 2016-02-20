Президентская чета почтила память Героев Небесной Сотни

Во вторую годовщину расстрела активистов Майдана на улице Институтской президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной почтили память Героев Небесной Сотни.

Как сообщает официальное интернет-представительство президента Украины, «президентская чета установила лампадки к памятному Кресту на Аллее Героев Небесной Сотни на месте гибели отважных украинцев».

В Украине в субботу, 20 февраля, отмечают День Героев Небесной Сотни — это день чествования подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни.